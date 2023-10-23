البنك العربي الوطني anb "الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط لعام 2023"

وجاء اختيار البنك العربي الوطني anb لهذه الجائزة من قبل لجنة المحكّمين، بالنظر إلى الدور الريادي الذي اضطلع به البنك على اعتباره أحد أبرز ممكني قطاع التكنولوجيا المالية FinTechs في المملكة والمنطقة، وما قطعه من أشواط مميزة في عملية التحول الرقمي، والتي أسهمت في تعزيز قدرة البنك على تطوير منظومة قنواته الرقمية وابتكار منتجات وحلول رقمية متطورة، وإطلاق جيل جديد من الخدمات المالية المتقدمة في قطاع المدفوعات والتجارة الإلكترونية.