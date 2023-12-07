شركة المجدوعي بيجو وسيتروين تتألق بمشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023

كما قامت الشركة باستعراض مجموعة متنوعة من أحدث طرازات بيجو وسيتروين في جناحها الخاص في المعرض، والذي تضمن طرازات سيتروين C4, C3 وC5 التي تتميز بالرفاهية التي تُقدمها لعملائها وتحقيق التوازن بين وسائل الراحة الحديثة. كما استعرضت الشركة مجموعة من طرازات بيجو مثل بيجو 408 التي تُحقق توازنًا مثاليًا بين القوة والأناقة، و5008 الـ SUV بـ 7 مقاعد وهيكل انسيابي ورياضي، كما استعرضت نوعين من طرازاتها الكهربائية وهي بيجو 208 و2008.