شركة المجدوعي بيجو وسيتروين تتألق بمشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023

احتفلت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامتي بيجو وسيتروين التجاريتين في المملكة، بإعادة طرح سيتروين في السوق السعودي خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023 في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض. وذلك من منطلق إيمان الشركة التام بأهمية هذه العلامة التجارية الأوروبية المميزة، والتي تحرص على مواكبة أحدث الحلول التكنولوجية العملية لتضمن استمتاع عملائها بتجارب قيادة رائعة.
كما قامت الشركة باستعراض مجموعة متنوعة من أحدث طرازات بيجو وسيتروين في جناحها الخاص في المعرض، والذي تضمن طرازات سيتروين C4, C3 وC5 التي تتميز بالرفاهية التي تُقدمها لعملائها وتحقيق التوازن بين وسائل الراحة الحديثة. كما استعرضت الشركة مجموعة من طرازات بيجو مثل بيجو 408 التي تُحقق توازنًا مثاليًا بين القوة والأناقة، و5008 الـ SUV بـ 7 مقاعد وهيكل انسيابي ورياضي، كما استعرضت نوعين من طرازاتها الكهربائية وهي بيجو 208 و2008.
ضمن فعاليات مشاركة المجدوعي بيجو وسيتروين في المعرض، تم تقديم عروض ترفيهية وهدايا قيمة لزوار الجناح. كما قدمت الشركة عرض خاص وحصري باسترداد نقدي يصل إلى 20 ألف ريال سعودي خلال فترة أيام المعرض، هذا بالإضافة إلى العروض التمويلية المختلفة التي تُقدمها شركة المجدوعي لعملائها.
وبهذه المناسبة، صرَح الأستاذ عبد الله الرفاعي -المدير العام لشركة المجدوعي بيجو وسيتروين- قائلًا: "نحن سعداء جدًا بمشاركتنا في معرض الرياض للسيارات بنسخته الحالية، ونعتزم دائمًا اغتنام مثل هذه الفرص المميزة التي تساعدنا أن نكون على مقربة من عملائنا، والتفاعل معهم وتلبية احتياجاتهم، وتقديم تجارب استثنائية لهم من حيث الطرازات المُميزة، والعروض الحصرية التي نُقدمها ضمن مشاركتنا في المعرض.".