انطلاق المؤتمر السابع للجمعية العربية لجراحة العمود الفقري.. وهذا ما تمت مناقشته

نظّم قسمُ جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بالتعاون مع قسم العلوم الأساسية وقسم التشريح في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية؛ المؤتمرَ السابع للجمعية العربية لأمراض وجراحة العمود الفقري، والدورة الأولى للتشريح الجراحي للفقرات العنقية الأولى والثانية، والذي أُقيم في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2023، في مدينة الرياض.