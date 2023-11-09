انطلاق المؤتمر السابع للجمعية العربية لجراحة العمود الفقري.. وهذا ما تمت مناقشته

نظّم قسمُ جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بالتعاون مع قسم العلوم الأساسية وقسم التشريح في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية؛ المؤتمرَ السابع للجمعية العربية لأمراض وجراحة العمود الفقري، والدورة الأولى للتشريح الجراحي للفقرات العنقية الأولى والثانية، والذي أُقيم في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2023، في مدينة الرياض.
حضر المؤتمرَ نخبةٌ من المتحدثين العالميين من أمريكا وأوروبا والدول العربية، بالإضافة إلى متحدثين محليين؛ حيث قدموا أوراق عمل وعروضًا تقديمية حول أحدث المستجدات في مجال جراحة العمود الفقري.
تناول المؤتمرُ مجموعةً واسعة من الموضوعات، بما في ذلك: إصابات العمود الفقري، وأورام العمود الفقري، وتشوّهات العمود الفقري، والتهابات العمود الفقري، والعلاجات التداخلية للعمود الفقري، وجراحات العمود الفقري بالمنظار.
كما تضمن المؤتمرُ دورةً تدريبية قيّمة في التشريح الجراحي للفقرات العنقية الأولى والثانية، تحت إشراف الدكتور وائل الشايع استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والتي قدّمها نخبةٌ من المتحدّثين من أمريكا وأوروبا لمجموعة كبيرة من أطباء زمالة العمود الفقري والجراحين المهتمين بالتدخلات الجراحية لأمراض واعتلالات الفقرات العنقية الأولى والثانية.
وفي ختام المؤتمر نوّه رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، البروفيسور أحمد الخاني؛ إلى نجاح المؤتمر، والذي ساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء والباحثين في مجال جراحة العمود الفقري من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف البروفيسور الخاني: أن المؤتمر يعكس التزامَ قسم جراحة المخ والأعصاب بالحرس الوطني بالتميز في مجال الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.