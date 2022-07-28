بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من "كُود البناء السعودي"

وبينّت اللجنة أن تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي شمل المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج أكثر من 23م)، والمستشفيات والفنادق، وشمل تطبيق المرحلة الثانية على مباني التجمعات (المساجد، المنشآت الرياضية)، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23م والمباني عالية الخطورة.