"مُزن" تُحدث ثورة في مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف اليوسف: "نعيش اليوم فترة مثيرة للغاية بالنسبة للتقنية المالية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يسجل هذا القطاع نموًّا متسارعًا بفضل الدعم الحكومي المستمر، ورؤية 2030، التي تهدف لتعزيز الاستثمارات. ونحن في (مزن) ندرك تمامًا أهمية هذه التحولات، ونتطلع إلى تقديم مساهمات فعالة في هذا المجال. ومشاركتنا في معرض (سيملس السعودية 2024) تُمثِّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار الرقمي؛ إذ يعتبر هذا المعرض منصة رائعة لتبادل الأفكار والتجارب مع أبرز الخبراء والمهتمين في هذا المجال. وخلال مشاركتنا استعرضنا حلولنا القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في حماية الشركات من الاحتيال المالي، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة. ونحن على يقين بأن الذكاء الاصطناعي سيستمر في لعب دور محوري في تحسين الكفاءة، وتطوير حلول جديدة؛ لمواجهة التحديات المالية؛ ما يجعل السعودية مركزًا إقليميًّا وعالميًّا في مجال التقنية المالية. ونحن ملتزمون بتعزيز هذه الرؤية، ونتطلع إلى مستقبل واعد معًا".