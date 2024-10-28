"مُزن" تُحدث ثورة في مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي

في ظل تزايُد التهديدات المالية، تبرز "مُزن" الشركة السعودية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمنصة "فوكال" كحلٍّ متكامل لمواجهة الجرائم المالية؛ إذ تركز على تعزيز استراتيجيات الامتثال، ومراقبة العمليات المالية.
وتتميز المنصة بقدرتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ ما يُمكِّنها من كشف الأنماط غير المعتادة والأنشطة المشبوهة.
وفي هذا السياق صرح الأستاذ مالك اليوسف، رئيس العمليات وشريك مؤسس لشركة "مزن": "إن منصة فوكال ليست مجرد أداة للكشف عن الاحتيال، بل هي نظام متكامل مصمم لمكافحة الجرائم المالية بفاعلية. نحن نؤمن بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؛ لتحليل البيانات بلغة عربية، تفهم تعقيداتها؛ ما يتيح لنا تقديم حلول موثوقة ومخصصة للسوق".
وعن دور منصة "فوكال" في مكافحة غسل الأموال قال اليوسف: "تُعتبر جرائم غسل الأموال تهديدًا كبيرًا لسمعة المؤسسات المالية؛ لذا تقدم (فوكال) حلولاً متقدمة، تُمكِّن الشركات من الكشف عن أي نشاط مشبوه فور حدوثه. وتقوم المنصة بإجراء تحليل شامل ودقيق للعمليات المالية، وتقديم استراتيجيات أمنية ومقترحات للتعامل مع المخاطر المحتملة. ويعتمد ذلك على تقنيات متطورة؛ للتحقق من هوية العملاء بموثوقية عالية".
ومع التحول الرقمي واستخدام التقنية في التعاملات كافة، خاصة في المدفوعات والخدمات المصرفية، تزداد احتمالات الأنشطة الاحتيالية بشكل ملحوظ؛ لذلك تسعى "فوكال" لتوفير مجموعة من الحلول التقنية المتقدمة؛ ما يسمح برصد الجرائم المالية بشكل استباقي، بالتعاون مع السلطات التنظيمية؛ لضمان تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق.
وبالتالي، تهدف "فوكال" إلى أن تكون في طليعة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المالية؛ وهو ما يعكس التزامها بالتميز في توفير الحلول الأمنية المتطورة.
وأضاف اليوسف: "نعيش اليوم فترة مثيرة للغاية بالنسبة للتقنية المالية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يسجل هذا القطاع نموًّا متسارعًا بفضل الدعم الحكومي المستمر، ورؤية 2030، التي تهدف لتعزيز الاستثمارات. ونحن في (مزن) ندرك تمامًا أهمية هذه التحولات، ونتطلع إلى تقديم مساهمات فعالة في هذا المجال. ومشاركتنا في معرض (سيملس السعودية 2024) تُمثِّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار الرقمي؛ إذ يعتبر هذا المعرض منصة رائعة لتبادل الأفكار والتجارب مع أبرز الخبراء والمهتمين في هذا المجال. وخلال مشاركتنا استعرضنا حلولنا القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في حماية الشركات من الاحتيال المالي، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة. ونحن على يقين بأن الذكاء الاصطناعي سيستمر في لعب دور محوري في تحسين الكفاءة، وتطوير حلول جديدة؛ لمواجهة التحديات المالية؛ ما يجعل السعودية مركزًا إقليميًّا وعالميًّا في مجال التقنية المالية. ونحن ملتزمون بتعزيز هذه الرؤية، ونتطلع إلى مستقبل واعد معًا".
وفي ختام حديثه ذكر اليوسف أن "مُزن" تسعى إلى إبرام شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية؛ لتوسيع نطاق خدماتها.
وتمثل الشراكة مع "جوجل كلاود" مثالاً على ذلك؛ إذ ستتيح "فوكال" الوصول إلى عملاء جدد؛ وهو ما يسهم في تحقيق أهدافها التوسعية.
يُذكر أن "مُزن" شركة تقنية سعودية، تعمل على النهوض بالإنسانية الرقمية من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة، تدعم الشركات والمؤسسات، عبر "فوكال" في قطاع الخدمات المالية، و"أسس" الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية وحلولنا المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتُعد "مُزن" من الشركات الرائدة في مجال الابتكار التقني، التي تعيد رسم وتعريف حدود الممكن في العصر الرقمي.