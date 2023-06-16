قبل قليل .. ولي العهد يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكان ولي العهد قد غادر الرياض إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م.وسيشارك سمو ولي العهد ايضاً في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.