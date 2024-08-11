مساعدات طارئة من "إغاثي الملك سلمان" لمتضرّري السيول باليمن

قدّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعداتٍ إنسانية طارئة لإغاثة المتضرّرين من السيول والأمطار التي ضربت مؤخرًا محافظات حجة والحديدة وتعز.
واشتملت المساعدات المقدمة على "5،535" سلة غذائية، و1،580 خيمة، و1،356 حقيبة إيوائية، استفاد منها 46،825 فردًا.
جاء ذلك بهدف توفير الاحتياجات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار جراء الحالة الجوية التي ضربت المحافظات الثلاثة.
كما أن ذلك يدخل ضمن خطة للطوارئ تنفذ سنويًّا بالتنسيق مع الشركاء في المحافظات التي تتأثر بالكوارث الطبيعية.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي: إن مجلس القيادة والحكومة سيبذلان كل الجهود المتاحة للتخفيف من معاناة المتضرّرين في المناطق المنكوبة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة.
وعبّر عن شكره الجزيل للمملكة على دورها المشرّف واستجابتها العاجلة للتخفيف من وطأة الكارثة الطبيعية التي ضربت محافظات حجة والحديدة وتعز.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.