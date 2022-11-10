وظائف صحية وإدارية شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التعاقد على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات من خلال فتح بوابة التقديم يوم الأحد الموافق 19/ 4/ 1444هـ لمدة أسبوع.
وأوضحت الجامعة في إعلانها أنه سيكون التقديم إلكترونيًّا من خلال الرابط https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_CareersMC/faces/ApplicantLogin.xhtml عبر بوابة التوظيف في موقع الجامعة الرسمي.
وحددت الجامعة عددًا من الشروط وفق المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة داعية الراغبين والراغبات في التقدم للوظائف إلى الاطلاع على مسميات ومؤهلات وشروط الوظائف من خلال الرابط الإلكتروني https://www.kku.edu.sa/ar/node/102175.
يُذكر أن الجامعة اشترطت للوظائف الصحية ضمن الشروط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.