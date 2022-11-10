وظائف صحية وإدارية شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التعاقد على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات من خلال فتح بوابة التقديم يوم الأحد الموافق 19/ 4/ 1444هـ لمدة أسبوع.