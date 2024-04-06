استئصال ورم الجسم السباتي الدموي لمريض خمسيني بنجاح في جازان

تمكن فريق جراحة الرأس والرقبة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمع جازان الصحي من استئصال ورم الجسم السباتي الدموي لمريض خمسيني بنجاح.
وذكر قائد الفريق الطبي الدكتور إيهاب الأمير، استشاري جراحة الرأس والرقبة أن المريض الذي يبلغ من العمر 51 عامًا حضر للمستشفى وهو يعاني من تورم وآلام مزمنة في الجهة اليسرى من الرقبة، يزداد أثناء الحركة.
وأضاف: الفريق الطبي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واتضحت إصابته بورم الجسم السباتي Carotid body tumor، وقرر إجراء عملية جراحية، تم من خلالها استئصال الورم بعد تشريحه وفصله عن الشريان السباتي المغذي للدماغ والشريان السباتي المغذي لأنسجة الوجه، وفصله عن الأعصاب القحفية المحيطة المسؤولة عن حركة اللسان وحركة الحبال الصوتية وتكللت بالنجاح.
وأردف "الأمير": العملية تعد من العمليات النوعية غير شائعة الحدوث ترتبط بالشريان السباتي في الرقبة، حيث تمت بمشاركة كل من استشاري التخدير الدكتور ماجد علوش مدخلي، والدكتور أحمد البنا والدكتور سومنا، وفنيي التمريض عارف عسيري و فوزية حكمي.