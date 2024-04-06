استئصال ورم الجسم السباتي الدموي لمريض خمسيني بنجاح في جازان

وذكر قائد الفريق الطبي الدكتور إيهاب الأمير، استشاري جراحة الرأس والرقبة أن المريض الذي يبلغ من العمر 51 عامًا حضر للمستشفى وهو يعاني من تورم وآلام مزمنة في الجهة اليسرى من الرقبة، يزداد أثناء الحركة.