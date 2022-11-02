تدشين أول حاضنة أعمال لمشاريع نوعية لصناعة التمور من القصيم

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم أول حاضنة لأعمال التمور لترشيح أفضل الأفكار الإبداعية في الصناعات التحويلية للتمور والنخيل، لدخول برنامج تدريب واستشارات الذي يُقام لمدة ٢٨ أسبوعاً، وهو أحد برامج المسرعات وحاضنات الأعمال التي تدعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.
ودشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الحاضنة، خلال افتتاح مبادرة أرض النخيل التي تقام في منطقة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.
وتحتضن الجادة ٣٠ حاضنة أعمال للتمور على أكبر مساحة أعمال مشتركة تابعة لبنك التنمية الاجتماعية، وستتضمن تقديم ورش العمل والمعسكرات التدريبية والاستشارات المالية لكل الأفكار والمشاريع المتقدمة من قِبل رواد الأعمال في صناعة التمور والنخيل.
وبعد المفاضلة؛ سيتم ترشيح أفضل ١٥ مشروعًا لدخول البرنامج في مرحلته الأولى، وترشيح المميز منها لأحد منتجات بنك التنمية الاجتماعية التمويلية.