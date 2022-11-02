تدشين أول حاضنة أعمال لمشاريع نوعية لصناعة التمور من القصيم

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم أول حاضنة لأعمال التمور لترشيح أفضل الأفكار الإبداعية في الصناعات التحويلية للتمور والنخيل، لدخول برنامج تدريب واستشارات الذي يُقام لمدة ٢٨ أسبوعاً، وهو أحد برامج المسرعات وحاضنات الأعمال التي تدعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.