الرئيس التنفيذي لـ "الأرصاد": تدهور الأراضي يمثل تحدياً عالمياً يستدعي استجابة جماعية وتعاوناً دولياً

وأوضح "غلام"، خلال مشاركته ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الفعالية التحضيرية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، التي أُقيمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن موارد الأراضي تُعد عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التنوُّع البيولوجي، والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، مشيراً إلى أن الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات والزراعة غير المستدامة تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تفاقم مشكلة تدهور الأراضي، مما يؤدي إلى فقدان التربة الخصبة، وزيادة الكوارث المناخية، مثل الجفاف والفيضانات.