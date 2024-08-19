"شراكات لتنمية مستدامة".. انطلاق "منتدى المحتوى المحلي 2" خلال نوفمبر المقبل
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إقامة النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، والذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر 2024م، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والمملوكة للدولة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي وأفراد المجتمع المحلي، وذلك تحت منصةً موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي وخلق التعاون بين كافة القطاعات وتعزيز الشراكات الإستراتيجيّة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن النسخة الثانية من المنتدى تعمل على تحفيز تبني القطاع الخاص للمحتوى المحلي في المملكة، وإيجاد فرص استثمارية وشراكات مستدامة لكونه منصة تربط بين الطلب والعرض من الجهات الحكومية والشركات الكبرى من القطاع الخاص والمملوكة للدولة في المملكة، مما يسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد أن المنتدى سيركز على إبراز أهمية وأثر المحتوى المحلي، والفرص الاستثمارية المتاحة مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، وإبراز تجارب وقصص النجاح المحلية والدولية في تنمية المحتوى المحلي.
وسيتضمن المنتدى إبراز التعاون القائم بين القطاعين الحكومي والخاص وأدوارهما المختلفة في المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، كما يسلط المنتدى الضوء على مساهمة الأفراد في تنمية المحتوى المحلي، وبناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز من ازدهار المجتمع، من خلال برنامج المنتدى والذي سيشمل عددًا من الجلسات الحوارية والفردية، وورش العمل والتجارب العملية، والمعرض المصاحب.
ويأتي تنظيم منتدى المحتوى المحلي في ظلّ الاهتمام والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق إحدى أهداف الهيئة الإستراتيجية التي تتمثل في رفع الوعي حول المحتوى المحلي في مختلف الشرائح الاقتصادية.