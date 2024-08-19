"شراكات لتنمية مستدامة".. انطلاق "منتدى المحتوى المحلي 2" خلال نوفمبر المقبل

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إقامة النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، والذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر 2024م، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والمملوكة للدولة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي وأفراد المجتمع المحلي، وذلك تحت منصةً موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي وخلق التعاون بين كافة القطاعات وتعزيز الشراكات الإستراتيجيّة.