استمرار سيطرة المرتفع السيبيري على المملكة يفرض طقسًا مستقرًّا ودرجات حرارة أقل من معدلاتها

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا ومشمسًا في أغلب المناطق يوم الخميس، وتكون الأجواء باردة نسبيًّا نهارًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، قد تنشط أحيانًا على سواحل المنطقة الشرقية؛ بينما تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة على القطاع الغربي من المملكة. ولا يُستبعد أن تتكاثر بعض السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير قد تترافق بهطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله.