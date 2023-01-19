استمرار سيطرة المرتفع السيبيري على المملكة يفرض طقسًا مستقرًّا ودرجات حرارة أقل من معدلاتها

تشير الخرائط الجوية والخاصة بمحاكاة الضغط الجوي، إلى أنه يُتوقع أن يستمر تأثر أجواء المملكة السعودية يوم الخميس بامتداد ما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري، والذي يسبب بدوره أجواء مستقرة ودرجات حرارة أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا ومشمسًا في أغلب المناطق يوم الخميس، وتكون الأجواء باردة نسبيًّا نهارًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، قد تنشط أحيانًا على سواحل المنطقة الشرقية؛ بينما تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة على القطاع الغربي من المملكة. ولا يُستبعد أن تتكاثر بعض السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير قد تترافق بهطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله.
وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في مختلف المناطق الداخلية من المملكة؛ بينما تبقى معتدلة الحرارة في المناطق الساحلية بطبيعة الحال.
ومن المتوقع أن يتسبب المرتفع الجوي السيبيري في موجة من الضباب الكثيف عطلة نهاية الأسبوع الحالي على المنطقة الشرقية، وتشمل المناطق الشمالية مع مطلع الأسبوع القادم، وسط تدنٍّ كبير وربما شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.