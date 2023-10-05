لمن هنّ عرضة للسرطان... باحثون: من الضروري تصوير الثدي إشعاعيًا قبل سن الأربعين

ينصح الأطباء جميع النساء اللواتي هنّ عرضة لسرطان الثدي بالكشف المبكر سنوياً بتصوير الثدي الشعاعي في سن الأربعين. ولكن يرى الأطباء أن تقدم السن بحد ذاته، ليس العامل الوحيد الذي يزيد من فرص إصابتهن بسرطان الثدي.
وحول هذا الموضوع تقول الدكتورة طبيبة سرطان الثدي في مستشفى هيوستن ميثوديست كاي صان: "في حالة ظهور عوامل أخرى معروفة بقدرتها على زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، يتوجب علينا التفكير في إجراء الفحص في سن مبكر قبل الـ 40، إذ نسعى دائماً لاكتشاف أية شذوذ في أقرب وقت وفرصة ممكنة، كي نتمكن من معالجة المريضة من سرطان الثدي قبل فوات الأوان وتوفير فرص شفاء بشكل أكبر".
وترى صان أنه إذا ثبت خطر الإصابة بسرطان الثدي، يصبح من الضروري تصوير الثدي إشعاعيًا وغيرها من أنواع التصوير قبل سن الأربعين.
ولكن كيف يمكن أن نحدد مستوى الخطر؟ وفي حال كنّ بخطر، متى يجب أن تبدأ فحوصات الكشف عن سرطان الثدي؟ وما هي الفئات ذوات مخاطر الإصابة العالية بسرطان الثدي.
أكدت الدكتورة صان انها تشمل العوامل ذات مخاطر الإصابة العالية بسرطان الثدي التالي: إصابة سابقة بسرطان الثدي أو وجود طفرات جينية مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، مثل BRCA1 وBRCA2، وكذلك تاريخ العلاج الإشعاعي للصدر (عادةً نتيجة علاج سرطان الغدد الليمفاوية بين سن 10 إلى 30 عامًا) والتاريخ الصحي العائلي ووجود عدد من أفراد العائلة المصابين/ الذين أصيبوا بسرطان الثدي.
وأضافت أن وجود إصابة بسرطان الثدي لدى أحد أفراد العائلة – سابقة أو حالية – لا تعني تلقائيًا وجود خطر متزايد للإصابة. وتوضح د. صان أن هنالك نماذج تتضمن مجموعة متنوعة من التفاصيل حول تاريخ عائلة الشخص، التي من شأنها تحديد درجة مخاطر إصابتهم بسرطان الثدي. وتأخذ هذه النماذج بالاعتبار عدة عوامل، بما فيها صلة القرابة، وعمر المريضة عند ظهور سرطان الثدي، وما إذا كان هناك تاريخ للإصابة بسرطان المبيض أيضًا، وغيرها من التفاصيل.
وعلى سبيل المثال، إذا أصيبت الأم بسرطان الثدي في سن مبكرة، أي قبل العقد الخامس من عمرها، تزيد فرص إصابة ابنتها بسرطان الثدي مقارنة بإصابة الأم بسرطان الثدي في الستين أو السبعين من عمرها. هذه واحدة من النماذج التي يأخذها الأطباء في تقييم مخاطر الإصابة.
وتشرح د. صان أن نسبة الخطر تعتبر عالية جدا، إذا ما قيمت النماذج احتمالية الإصابة بسرطان الثدي على مدى الحياة بنسبة 20% أو أعلى، أو إذا قيمت نسبة الإصابة في السنوات الخمس المقبلة أعلى من 1.7٪".
تشير صان إلى ضرورة متابعة النساء الروتينية مع أطبائهن بانتظام واطلاعهم على التغييرات في تاريخهم الصحي الشخصي أو العائلي عند ظهورها. وتلفت د. صان إلى أن معظم الإحالات التي تصلها هي لنساء تم تقييم إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة عالية الخطورة. وغالباً ما تكون بعد أن لفت شيء ما خلال فحص صحي روتيني، انتباه طبيب الرعاية الأولية أو طبيب أمراض النساء. وتحث صان النساء على المبادرة في طلب فحص الكشف عن سرطان الثدي إذا ما شككنّ بأي تغيرات أثارت قلقهنّ.
وتوضح أنه بعد الإحالة لعيادة علاج حالات سرطان الثدي عالية المخاطر، يتم رسمياً تقييم نسبة خطر الإصابة خلال السنوات الخمس المقبلة وعلى مدى الحياة. كما قد يتم أيضاً طلب اختباراً جينياً وعرض نتائجه على مستشار وراثي. وفي حال تبين أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي عالية جداً، يقوم الطبيب المشرف على الحالة بشرح أنواع تصوير الثدي المناسبة للمضي قدماً.
وفي حين أن الفحص السنوي بتصوير الثدي الإشعاعي هو المعيار الذهبي للنساء اللواتي لديهن خطر متوسط للإصابة بسرطان الثدي، تحتاج النساء المعرضات لخطر إصابة أعلى إلى نوع (أو أنواع) مختلفة من التصوير، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة التشخيصية و/أو التصوير بالرنين المغناطيسي و/أو الموجات فوق الصوتية. ومن المحتمل أيضًا أن يحتاجوا إلى تصوير بشكل متكرر، غالباً ما يكون كل ستة أشهر.
وتقول د. صان: " في الحالات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، فإننا عادةً ما نرغب في تصويرٍ أكثر تفصيلاً وتكررًا. على سبيل المثال، في الحالات التي يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي عن 20%، قد أطلب تصوير الثدي الإشعاعي التشخيصي بشكل متناوب، وتصوير بالرنين المغناطيسي حتى يتمكن المرضى من إجراء نوع من الصور كل ستة أشهر. ويعتمد النوع المحدد للتصوير المطلوب على العمر وكثافة أنسجة الثدي، وعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي. وهنا يبرز دور الطبيب الخاص بكم، لمساعدتكم على فهم ما تحتاجون إليه ولماذا؟".
يعتمد بدء تصوير الثدي الإشعاعي وغيرها من أنواع تصوير الثدي الطبية، على عوامل خطورة الإصابة بسرطان الثدي. وتوضح د. صان أن النساء اللواتي يحملنّ الطفرات الجينية BRCA1، على سبيل المثال، يجب أن يبدأن بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في سن الـ 25، أو حتى في سن الخامسة عشر في حال تسجيل إصابة أحد أفراد عائلتهن بسرطان الثدي.
وقد يكون الكشف المبكر في سن صغيرة أمرًا مستغرباً، إلا أن د. صان تؤكد على أهمية الزيارات والفحوصات الروتينية، وعلى الشفافية مع الطبيب، وتحث النساء على المبادرة في مشاركة أي تغيرات جسدية كظهور كتل أو ورم في منطقة الثدي، ليتمكن من تحديد أية مخاطر في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي ومعالجتها قبل فوات الأوان.