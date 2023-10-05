لمن هنّ عرضة للسرطان... باحثون: من الضروري تصوير الثدي إشعاعيًا قبل سن الأربعين

وأضافت أن وجود إصابة بسرطان الثدي لدى أحد أفراد العائلة – سابقة أو حالية – لا تعني تلقائيًا وجود خطر متزايد للإصابة. وتوضح د. صان أن هنالك نماذج تتضمن مجموعة متنوعة من التفاصيل حول تاريخ عائلة الشخص، التي من شأنها تحديد درجة مخاطر إصابتهم بسرطان الثدي. وتأخذ هذه النماذج بالاعتبار عدة عوامل، بما فيها صلة القرابة، وعمر المريضة عند ظهور سرطان الثدي، وما إذا كان هناك تاريخ للإصابة بسرطان المبيض أيضًا، وغيرها من التفاصيل.