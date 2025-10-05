سار توقّع مذكرة تفاهم مع السكك الحديدية التركية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار المالك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ونقل المعرفة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود "سار" في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق تطلعات رؤية المملكة 2030، إذ يُنتظر أن تفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.