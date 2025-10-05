سار توقّع مذكرة تفاهم مع السكك الحديدية التركية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال السككي مع مؤسسة السكك الحديدية التركية (TCDD)، مثّل "سار" في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما مثّل الجانب التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة السكك الحديدية التركية فيْسي كورت.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات صيانة وإصلاح السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية، وإدارة القدرات، والتدريب والاستشارات، وذلك بهدف بناء شراكة فعّالة في قطاع السكك الحديدية، انطلاقًا من الرغبة المشتركة في تطوير تعاون شامل وطويل الأمد في مختلف مجالات هذا القطاع.
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار المالك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ونقل المعرفة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود "سار" في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق تطلعات رؤية المملكة 2030، إذ يُنتظر أن تفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.
وجرى التوقيع في مقر "سار" بمدينة الرياض، على هامش زيارة الوفد التركي صباح اليوم، إذ اجتمع الطرفان بحضور عدد من القيادات التنفيذية، أعقبها جولة ميدانية شملت مركز التشغيل والتحكم، اطلعوا خلالها على أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التشغيل والصيانة.