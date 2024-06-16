محليات

"القيادة" تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه و"خادم الحرمين" يشيد بتميز العلاقات بين البلدين

ولي العهد عبّر له عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد وللشعب الصديق المزيد من التقدم والرقي