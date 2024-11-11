مهرجان AliExpress 11.11 للتسوق مع أفضل العروض والمنتجات الحصرية والخدمات المحسنة لعام 2024

وقال جيم ليو، مدير عام AliExpress في الشرق الأوسط: "يعد مهرجان التسوق 11.11 الذي يبدأ في نوفمبر ، فترة تسوق احتفالية ممتدة، مع خصومات كبيرة على مجموعة رائعة من العلامات التجارية الشهيرة والمنتجات الرائجة. نحن ملتزمون بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة. ويسعدنا التعاون مع نجمي كرة القدم سالم الدوسري وفراس البريكان مرة أخرى لتقديم أفضل عروضنا لهذا العام للمتسوقين في المملكة".