مهرجان AliExpress 11.11 للتسوق مع أفضل العروض والمنتجات الحصرية والخدمات المحسنة لعام 2024
أعلنت AliExpress، منصة التسوق العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، عودة مهرجان التسوق العالمي السنوي 11.11 إلى المملكة العربية السعودية بأفضل العروض لهذا العام، مع خصومات تصل حتى 80٪ وخدمات مطّورة تعزز تجربة التسوق.
تمدد المنصة هذا العام مهرجان التسوق لمنح المستهلكين فرصة الاستفادة من العروض الترويجية لمدة شهر، مع تخفيضات 11.11 من 11 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر مع صفقات السوبر الجمعة والسايبر إثنين من 22 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر. كما تقدم AliExpress صفقات ومنتجات حصرية لأكثر من 100 علامة تجارية كبرى.
وبالإضافة إلى الأسعار المخفضة، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات إضافية من خلال شركاء الدفع المختلفين، ما يرتقي بمستويات القيمة إلى آفاق جديدة.
وحرصت AliExpress على تحسين تجربة المستهلك عبر الالتزام بخدمة التوصيل المضمونة وفترة الاسترداد الممتدة لعملاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب حوافز جديدة للمتسوقين لأول مرة، بما في ذلك الشحن المجاني والخصومات الحصرية للطلب الأول.
وقال جيم ليو، مدير عام AliExpress في الشرق الأوسط: "يعد مهرجان التسوق 11.11 الذي يبدأ في نوفمبر ، فترة تسوق احتفالية ممتدة، مع خصومات كبيرة على مجموعة رائعة من العلامات التجارية الشهيرة والمنتجات الرائجة. نحن ملتزمون بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة. ويسعدنا التعاون مع نجمي كرة القدم سالم الدوسري وفراس البريكان مرة أخرى لتقديم أفضل عروضنا لهذا العام للمتسوقين في المملكة".
شهر من الصفقات وعروض التخفيضات السريعة والخدمة الموثوقة
يزخر مهرجان التسوق 11.11 بصفقات حصرية مع علامات تجارية مثل هواوي وشاومي وتي سي إل وباسيوس ويوفي وكارلين كيت وهايبرو للمستهلكين في المملكة العربية السعودية، للاستمتاع بتخفيضات هائلة على المنتجات عالية الجودة، وتتوفر جميعها في قسم Big Save على AliExpress.
أطلقت هوواي مؤخراً جهاز HUAWEI MatePad 11.5S الجديد عبر الإنترنت على AliExpress. وسيتمكن المستهلكين من الحصول على خصم استثنائي بنسبة 45٪ على HUAWEI MatePad من RRP وهدية مجانية، وذلك خلال حملة 11.11 في قسم التخفيضات السريعة.
ولضمان راحة البال للمستهلكين السعوديين، ترفع AliExpress التزاماتها بالخدمة من خلال توفير سلسلة من التدابير، بما في ذلك ضمان التسليم والشحن المجاني والإرجاع المجاني مع فترة ممتدة تبلغ 90 يوماً.
ومن خلال الشراكة مع تمارا، صار بإمكان المستهلكين السعوديين شراء مجموعة واسعة من المنتجات على أقساط مقسمة إلى 4 دفعات بدون رسوم تأخير عن طريق اختيار تطبيق تمارا للدفع. من ناحية أخرى، يتيح اختيار الدفع باستخدام تمارا للمتسوقين فرصة الاستمتاع بخصم إضافي "50 ريال سعودي على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 300 ريال سعودي" عند إتمام عملية الدفع خلال مهرجان التسوق 11.11.
كما تقدم الشراكة بين AliExpress ومصرف الإنماء، فرص توفير جديدة للمستهلكين السعوديين، إذ بات بإمكانهم الاستفادة من خصومات إضافية "خصم 100 ريال سعودي على الطلبات التي تزيد عن 300 ريال سعودي" عند اختيار بطاقات مصرف الإنماء الائتمانية ومسبقة الدفع خلال مهرجان التسوق 11.11 عند إنمام عملية الدفع.
وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتزامها بتعزيز الاقتصاد المحلي، تتطلع AliExpress للتواصل مع المتسوقين والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى توفير منصة للبائعين المحليين لتوسيع نطاق وصولهم إلى المستهلكين السعوديين.