مؤشر المعرفة 2022.. المملكة الأولى عالمياً في مجال التعليم التقني والتدريب المهني

وأضاف محافظ مؤسسة التدريب التقني، أن هناك عدة مبادرات وبرامج عملت عليها المؤسسة مكّنتها من تحقيق أهدافها في هذا الجانب، من أهمها: التوسع في برامج البكالوريوس، التوسع في برامج التدريب المبتدئة بالتوظيف، وتقديم برامج وتخصصات نوعية تتوافق مع احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة، إضافة إلى إطلاق عدة برامج لتوظيف الخريجين والخريجات، والتوسع في مجالات تدريب المرأة وتطوير البرامج المقدمة لها.