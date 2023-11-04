السياحة العالمية تعدّ "مبادرة السياحة" نموذجًا ملهمًا للمساهمة في تطوير القطاع

يذكر أن مبادرة التعليم السياحي "البرامج الإثرائية المدرسية" التي أطلقتها وكالة تنمية القدرات البشرية السياحية في الوزارة خلال الربع الأول من العام 2023؛ تهدف إلى رفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات التعليم السياحي؛ وذلك بالتعاون مع أربع مدارس عالمية؛ وهي: مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك، ومدارس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ومدارس الكفاح بالأحساء، وكامب للترفيه؛ حيث ستسهم في رفع مستوى ثقافة الطلاب والطالبات في المناطق السياحية المحلية، وتعزّز مفاهيمهم للترويج للمملكة كوجهة سياحية، وتساعدهم على إبراز التراث الثقافي وروح الضيافة السعودية الأصيلة. كما ستعمل المبادرة على استثمار أنشطة البرامج الإثرائية المدرسية للتعرف على توجهات الدولة في رؤية المملكة 2030، وذلك بما يخصّ التنمية السياحية بكافة عناصرها.