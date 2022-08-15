"السديس": رجال القوات المسلحة هم حماة الوطن ويحملون رسالة الوسطية والاعتدال

وقال "السديس" بعد توقيعه اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة، ويمثلها المدير العام للإدارة، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني: "إن منسوبي رئاسة الحرمين الشريفين يفتخرون بالأبطال البواسل، الذين يدافعون عن الوطن المبارك، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، ويقدرون بكل إجلال البطولات والتضحيات لجنودنا البواسل في الذود عن تراب هذا الوطن الغالي".