"ستيم 2024" يستعرض 4 مسارات علمية وتقنية الأسبوع المقبل

يستعرض مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" تحت شعار "الكيمياء الممتعة: عالم البتروكيماويات متعدد التخصصات"، والذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم في مدينة الرياض، أربعة أقسام رئيسة (استكشاف الماضي، وربط جذور العلوم، واكتشاف النفط وأحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات البتروكيماويات مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الناشئة، وقسم المستقبل، للتعرف على التحديات البيئة الحالية، والحلول المبتكرة والمستدامة لها، التي تمثل جزءاً من رؤية المملكة 2023).