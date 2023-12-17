"العثيم للاستثمار" تُعزِّز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع المصرفي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض

من ناحيته، عبَّر محمد عبدالكافي آل صلاح عن اعتزاز بنك الرياض بالتوصل إلى هذه الاتفاقية انطلاقًا من أهميتها الاستراتيجية في تمتين الشراكات الواعدة بين مكونات القطاع الخاص السعودي، الذي تستحوذ تنميته على أولوية ضمن أجندة ومستهدفات رؤية السعودية 2030. مؤكدًا تقدير البنك للنشاط النوعي المتنامي لشركة العثيم للاستثمار، وما تشهده من إنجازات ملموسة ضمن خطط طموحة وواثقة.. لافتًا إلى أن هذه الشراكة بين الجانبَيْن من شأنها دعم توجُّهات الشركة الاستراتيجية وخططها التطويرية.