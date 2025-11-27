كيف تستعد أمازون السعودية لموسم التخفيضات وما أبرز توجهات المستهلكين في التسوق الإلكتروني؟

في أمازون، نضع رضا العملاء في صميم كل ما نقوم به وهو ما يوجه خططنا، وخصوصاً خلال فعاليات التسوق المميزة مثل تخفيضات الجمعة البيضاء والتي تشهد ارتفاع كبير في عدد الطلبات، حيث نواصل التركيز على تقديم تجربة توصيل سريع ومريح، وفي عام 2024، حققنا إنجازاً عالمياً في توصيل طلبات أعضاء برايم، حيث تم توصيل أكثر من 9 مليار منتج في نفس اليوم أو في اليوم التالي، وهو أسرع معدل توصيل في تاريخنا.