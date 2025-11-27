كيف تستعد أمازون السعودية لموسم التخفيضات وما أبرز توجهات المستهلكين في التسوق الإلكتروني؟

قال عبده شلالا، مدير أمازون السعودية، إن ارتفاع نسبة الشراء عبر المنصات الرقمية يعكس مؤشراً قوياً على الزخم غير المسبوق الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. مؤكداً أن ذلك يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد.
وأضاف شلالا، أن أمازون تضع رضا العميل في صميم اهتماماتها، فقد عملت على بناء شبكة لوجستية قادرة على التوسع بكفاءة مع ارتفاع الطلب الموسمي، ولتمكين عملاء أمازون في المملكة من طلب المنتجات المؤهلة واستلامها في نفس اليوم أو اليوم التالي، مشيراً إلى أن أمازون تواصل التميز من خلال تقديم آلاف العروض على مجموعة واسعة من المنتجات، تُعد من بين الأكثر تنوعاً في قطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عروض حصرية خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء.
وقد أجاب شلالا على العديد من الأسئلة التي طرحناها عليه حول توجهات العملاء في المملكة، وأبرز العروض التسويقية للشركة وعلى رأسها تخفيضات الجمعة البيضاء.
السؤال 1: تُعد تخفيضات الجمعة البيضاء من أبرز فعاليات التسوق في قطاع تجارة التجزئة لهذا العام، لا سيما في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام. فما أبرز العروض التي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها خلال هذا الموسم؟
تُعتبر تخفيضات الجمعة البيضاء من أكثر المواسم ترقباً لدى عملاءAmazon.sa ، حيث يستفيد المتسوقون هذا العام في المملكة من آلاف العروض المميزة التي بدأت من 20 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر. وتشمل هذه التخفيضات خصومات تصل إلى 70% على مختلف فئات المنتجات، مثل الإلكترونيات، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والديكور، وألعاب الفيديو وملحقاتها، والمستلزمات اليومية، وأدوات المطبخ، والبقالة، بالإضافة إلى أجهزة أمازون.
وتشمل فعالية هذا العام أيضاً، عروض فلاش اليومية Flash Deals، المتاحة من الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً، والتي تقدم خصومات لفترة محدودة على منتجات مختارة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع إمكانية التوصيل في نفس اليوم أو في اليوم التالي للطلبات المؤهلة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التمتع بعروض "متجر بازار" عبر Amazon.sa/bazaar، الوجهة المثالية لاقتناء أحدث صيحات الموضة والديكور والإكسسوارات بأسعار منافسة. كما يحصل العملاء على خصم إضافي بنسبة 50% باستخدام كود BWF50خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء.
أما أعضاء برايم، فيمكنهم الاستفادة من عروض حصرية، وخصومات بنكية فورية، بالإضافة إلى التوصيل السريع أو المجاني للمنتجات المؤهلة. ويمكن للعملاء في المملكة الاشتراك في عضوية برايم عبر Amazon.sa/prime، فقط مقابل 16 ريال سعودي شهرياً، أو 140 ريال سعودي سنوياً. والاستمتاع بمزايا حصرية من التسوق والترفيه على مدار العام.
السؤال 2: ما أبرز توجهات العملاء في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت؟
تشير نتائج أحدث استطلاعاتنا إلى بروز سلوكين أساسيين بين المتسوقين في المملكة: أولاً، الاعتماد المتزايد على أمازون لتلبية الاحتياجات اليومية، وثانياً، استخدام فترات التخفيضات، مثل الجمعة البيضاء، كفرصة للتخطيط المسبق وتنظيم المشتريات.
فقد أفاد 56% من العملاء أنهم يشترون السلع الأساسية ومنتجات البقالة بصلاحية طويلة الأمد خلال مواسم الخصومات. كما يختار 47% مستلزمات التنظيف والمنزل، و29% يتجهون إلى شراء المنتجات الطبية التي لا تشترط وصفة طبيب مثل الفيتامينات وبعض الأدوية. إضافة إلى ذلك، يضيف 27% من العملاء المواد الغذائية الطازجة أو المبردة إلى طلباتهم، بينما يشتري 19% منهم الوجبات الخفيفة والمشروبات. ويعكس هذا السلوك مدى ثقة العملاء في تجربة التسوق المريحة التي تقدمها أمازون، والتنوع الكبير في المنتجات، وخيارات التوصيل السريعة والموثوقة.
ولا يقتصر اهتمام المتسوقين على الأساسيات فحسب، بل يحرصون أيضاً على الاستفادة من العروض في فئات أخرى. حيث يخطط 69% من العملاء لشراء الملابس، والأحذية، أو الإكسسوارات، و52% يضعون الأجهزة الإلكترونية الشخصية ضمن خططهم، فيما يتوقع 50% شراء منتجات التجميل والعناية الشخصية. ويظهر هذا التوجه رغبة العملاء في اقتناء المنتجات التي تعكس أسلوبهم الشخصي أو تقديمها كهدايا، ما يعكس نمط تسوق مدروس يركز على القيمة والجودة.
بصورة عامة، نلاحظ أن العملاء في المملكة يتعاملون مع خدمة التسوق الإلكتروني وفق توجه مدروس وهدف واضح، مع حرصهم على التخطيط المسبق واتخاذ قرارات مبنية على أولوياتهم العائلية والشخصية. وتؤدي أمازون دوراً محورياً في دعم هذا السلوك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات، وأسعار تنافسية، وتجربة توصيل سريعة، ما يجعل من أمازون وجهة تسوق مريحة ومتكاملة تلبي احتياجات العملاء اليومية. ويُعد هذا التحول في طريقة التسوق مؤشراً على نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.
السؤال 3: كيف تضمن أمازون توصيل المنتجات في الوقت المحدد خلال فعاليات التخفيضات المميزة مثل الجمعة البيضاء؟
في أمازون، نضع رضا العملاء في صميم كل ما نقوم به وهو ما يوجه خططنا، وخصوصاً خلال فعاليات التسوق المميزة مثل تخفيضات الجمعة البيضاء والتي تشهد ارتفاع كبير في عدد الطلبات، حيث نواصل التركيز على تقديم تجربة توصيل سريع ومريح، وفي عام 2024، حققنا إنجازاً عالمياً في توصيل طلبات أعضاء برايم، حيث تم توصيل أكثر من 9 مليار منتج في نفس اليوم أو في اليوم التالي، وهو أسرع معدل توصيل في تاريخنا.
ولقد استثمرنا أكثر من عقدين في بناء شبكة لوجستية متطورة قادرة على التوسع بكفاءة مع ارتفاع الطلب الموسمي. وتبرز أهمية هذا الاستثمار من خلال نتائج استطلاعنا الأخير، الذي أظهر أن 85% من العملاء في السعودية يعتبرون التوصيل السريع عاملاً مريحاً، فيما يرى 78% أن معرفة موعد التوصيل بدقة أمر بالغ الأهمية. وترشدنا هذه المعلومات القيّمة في كيفية تحسين عملياتنا، بدءاً من تحسين تدفق المخزون، وصولاً إلى تطوير أدوات تخطيط المسارات لتقليل أوقات التوصيل.
ويمكن لأعضاء برايم في المملكة الآن طلب المنتجات حتى الساعة 12 ظهراً واستلامها في نفس اليوم. كما نتيح للعملاء من خلال شراكتنا مع أسواق العثيم استلام الآلاف من آلاف المواد الغذائية والمستلزمات اليومية والمنزلية خلال ساعتين فقط.
في إطار استعداداتنا لتخفيضات الجمعة البيضاء، قمنا باتخاذ مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة عملياتنا وتقديم تجربة تسوق متميزة لعملائنا. شمل ذلك الطلب المسبق للمنتجات، ووضعها قريبة من العملاء في مراكزنا اللوجستية، مما يتيح لنا تلبية الطلبات بسرعة وفعالية. كما استثمرنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستوى السلامة للموظفين، وتحسين الأداء بشكل شامل. وأنشأنا أيضاً محطات توصيل موزعة استراتيجياً بالقرب من التجمعات السكانية، ومدعومة بأنظمة متطورة لتخطيط المسارات وتقليل أوقات التوصيل.
وتضم شبكتنا في المملكة حالياً مركزين لوجستيين، وثلاثة مراكز فرز، وأكثر من 25 محطة توصيل مملوكة لنا أو لشركائنا، مما يتيح تغطية واسعة وخدمة موثوقة. وساهم مركزنا في الرياض في زيادة سعة التخزين، ما مكننا من توسيع تشكيلة المنتجات وتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء خلال موسم التخفيضات.
السؤال 4: كيف تطور سلوك المستهلك السعودي في تجارب التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟
نشهد اليوم تحولاً ملموساً في سلوك المستهلكين في المملكة نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية في اتخاذ قرارات الشراء. فقد أظهر استطلاع أجريناه بالتعاون مع شركة "هاريس إكس" أن 87% من المتسوقين السعوديين قد يميلون إلى استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، بينما أفاد 67% أن أدوات مثل التوصيات الذكية وقوائم المنتجات المخصصة تجعل تجربتهم أكثر راحة وسلاسة.
ما نلاحظه هو انتقال واضح من التسوق العشوائي إلى التسوق الذكي والدقيق، حيث يستخدم العملاء تقنيات مثل البحث البصري للعثور على منتج معين شاهدوه، أو الحصول على توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم، أو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمقارنة المنتجات. ويُعد توفير الوقت عاملاً رئيسياً في تجربة التسوق هذه، إذ أشار 12% من العملاء إلى أن أهم ما يميز التجربة هو إمكانية العثور على المنتج المطلوب بسرعة وفي كل مرة.
كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الثقة أثناء التسوق الإلكتروني، خصوصاً في فئة المنتجات الفاخرة. حيث تساعد الأدوات الذكية العملاء على التحقق من مصداقية مصدر المنتجات وجودتها، وتزويدهم بمعلومات موثوقة حولها، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً.
ومن المتوقع أن يتطور سلوك المستهلكين في المملكة نحو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أكثر تكاملاً مع روتينهم اليومي، بحيث تصبح هذه الأدوات قادرة على التنبؤ باحتياجاتهم الشرائية مسبقاً، من خلال تحليل أنماط الاستخدام وسلوك الشراء المعتاد، بدلاً من انتظار قيام العملاء بالبحث عن المنتجات بأنفسهم. وهنا تبرز أهمية "التجارة الوكيلة"، وهي موجة جديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالبحث والتوصية والتوجيه تلقائياً، لترتقي بتجربة العملاء وتمنحهم خدمة تسوق متكاملة ومريحة.