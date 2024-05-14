"السديس" يؤكد جاهزية الحرمين لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الإيمانية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد رحب اليوم إثر ترؤسه مجلس الوزراء بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكدًا -رعاه الله- أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.