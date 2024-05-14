"السديس" يؤكد جاهزية الحرمين لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الإيمانية

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على جاهزية الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ وإثراء تجربتهم في رحلتهم الايمانية التعبدية.
وأضاف الشيخ السديس أن رئاسة الشؤون الدينية أطلقت خطتها الاستباقية لموسم حج ١٤٤٥ هجرية مدعومة بحزمة من المبادرات النوعية لتهيئة الأجواء التعبدية لضيوف الرحمن؛ وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله لتقديم أفضل الخدمات الدينية لحجاج بيت الله.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حريصان على خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ وتعد من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد رحب اليوم إثر ترؤسه مجلس الوزراء بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكدًا -رعاه الله- أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.