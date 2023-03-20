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33 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

"الوطني للأرصاد": أبها والباحة وشرورة أعلى نسبة رطوبة بين 95 و85%
33 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 مئوية، شرورة والقنفذة والأحساء والخرج 32 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والصمان والدهناء 31 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها تبوك 8 درجات، والعلا والقريات 9 مئوية، وأبها والباحة وعرعر 10 درجات، وحائل والطائف 11 مئوية.

وسجّلت أبها والباحة وجازان وشرورة أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95% و85%.

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