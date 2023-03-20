33 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 مئوية، شرورة والقنفذة والأحساء والخرج 32 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والصمان والدهناء 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها تبوك 8 درجات، والعلا والقريات 9 مئوية، وأبها والباحة وعرعر 10 درجات، وحائل والطائف 11 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة وجازان وشرورة أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95% و85%.