"رتال" توفِّر 356 وحدة سكنية في مشروع "نساج تاون صفوى"

استمرارًا لنجاحات سلسلة مشاريع نساج تاون، وسعيًا من رتال للتطوير العمراني المتواصل عبر دعم منظومة السكن في المملكة العربية السعودية، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، تُطلق اليوم الأحد "الوطنية للإسكان" مشروعها السكني الأحدث "نساج تاون صفوى" في مدينة صفوى - ضاحية قمرة بالمنطقة الشرقية.