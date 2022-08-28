"رتال" توفِّر 356 وحدة سكنية في مشروع "نساج تاون صفوى"

استمرارًا لنجاحات سلسلة مشاريع نساج تاون، وسعيًا من رتال للتطوير العمراني المتواصل عبر دعم منظومة السكن في المملكة العربية السعودية، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، تُطلق اليوم الأحد "الوطنية للإسكان" مشروعها السكني الأحدث "نساج تاون صفوى" في مدينة صفوى - ضاحية قمرة بالمنطقة الشرقية.
تقدِّم "رتال" في المشروع وحدات سكنية عصرية، صُمِّمت بشكل يتناسب مع متطلبات الأُسر السعودية بالتعاون مع الوطنية للإسكان؛ لإيجاد مجتمع سكني، يوفر جودة حياة ورفاهية للمواطنين؛ وهو ما يسهم بدوره في دعم رؤية السعودية التي تستهدف رفع نسبة تملُّك المساكن بين المواطنين إلى 70 في المئة بحلول عام 2030.
ويقع المشروع الجديد شرق مدينة صفوى في مجتمع قمرة. ويتميز مشروع "نساج تاون صفوى" بتصاميمه متعددة المساحات، ونماذجه العصرية التي تلائم احتياجات الأُسر السعودية كافة، وموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية؛ لتوفير مسكن ملائم للأُسر، ضمن مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، على مساحة إجمالية تبلغ 98.767 مترًا مربعًا، ويضم 356 فيلا سكنية، تحتوي على نماذج منوعة.
وعلَّق الرئيس التنفيذي، م. عبدالله بن فيصل البريكان: "إن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون، التي تهدف لتأمين السكن الأمثل لمستفيدي برنامج (سكني)، ويأتي تلبية لتطلعات التطوير العمراني الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة بتقديم مشاريع تهدف للرفاهية وجودة الحياة".. مشيدًا بتضافر الجهود والشراكة مع الوطنية للإسكان.
كما يمكن للمستفيدين تسجيل الاهتمام بالمشروع من خلال الرابط الآتي: https://www.nesajtown.com/regist