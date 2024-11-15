"الزعاق": نعيش راحة طقسية.. وهكذا تحولت الرياح المستمرة إلى "مستقرة"

استعرض خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، كيف تحولت الرياح المستمرة إلى رياح مستقرة في المناطق الجنوبية والوسطى والغربية للمملكة.
وقال "الزعاق": المناطق الشمالية فتحت البوابة لاستقبال أولى موجات البرد وفي المناطق الجنوبية والوسطى والغربية تحولت الرياح المستمرة إلى رياح مستقرة.
وأضاف: المناطق الساحلية تحولت فيها الرطوبة الخانقة إلى رطوبة ناعمة.
وأردف: درجات الحرارة عمومًا تتراوح بين 25 إلى 30.
وتابع: اليوم نعيش الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والآن نعيش راحة طقسية.
وقال "الزعاق": ستنخفض درجات الحرارة مع دخول المربعانية إلى أقل من 20 درجة، ومع قدوم منتصف ديسمبر سنعيش درجات الحرارة الأقل.