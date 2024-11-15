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"الزعاق": نعيش راحة طقسية.. وهكذا تحولت الرياح المستمرة إلى "مستقرة"

أشار إلى أن المناطق الشمالية فتحت البوابة لاستقبال أولى موجات البرد
"الزعاق": نعيش راحة طقسية.. وهكذا تحولت الرياح المستمرة إلى "مستقرة"
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استعرض خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، كيف تحولت الرياح المستمرة إلى رياح مستقرة في المناطق الجنوبية والوسطى والغربية للمملكة.

وقال "الزعاق": المناطق الشمالية فتحت البوابة لاستقبال أولى موجات البرد وفي المناطق الجنوبية والوسطى والغربية تحولت الرياح المستمرة إلى رياح مستقرة.

وأضاف: المناطق الساحلية تحولت فيها الرطوبة الخانقة إلى رطوبة ناعمة.

وأردف: درجات الحرارة عمومًا تتراوح بين 25 إلى 30.

وتابع: اليوم نعيش الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والآن نعيش راحة طقسية.

وقال "الزعاق": ستنخفض درجات الحرارة مع دخول المربعانية إلى أقل من 20 درجة، ومع قدوم منتصف ديسمبر سنعيش درجات الحرارة الأقل.

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