"الطائف" تمثّل المملكة في ملتقى الصحة العالمي 2025

شهد ملتقى الصحة العالمي لعام 2025 مشاركة مميزة لمحافظة الطائف، من خلال منسق برنامج المدن الصحية بالمحافظة تركي محمد دغريري، الذي قدّم عرضًا تعريفيًا لزوار الملتقى حول برنامج المدن الصحية ومستهدفاته وتجربة مدينة الطائف الصحية المتوائمة مع برامج جودة الحياة والتحول الوطني وأهم برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح دغريري خلال مشاركته أن المدن الصحية في المملكة متقدمة عالميًا على مستوى دول المنطقة من حيث عدد المدن المعتمدة في منظمة الصحة العالمية، والتي بلغت 17 مدينة صحية، إضافة إلى مدينتين مليونيتين هما جدة والمدينة المنورة.
وأشار إلى تميز مدينة الطائف التي حققت خطوات متقدمة في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، كأول مدينة سعودية تجدد اعتمادها وتدعم العديد من مدن المملكة للحصول على الاعتماد، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع.
وأكّد أن هذا النجاح جاء بفضل دعم محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الذي يولي البرامج الصحية والتنموية عناية خاصة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الصحة والبيئة والتنمية والمجتمع.
كما استعرض منسق البرنامج أمام زوار الملتقى أبرز المبادرات والمشاريع المجتمعية التي نفذتها الطائف في مجالات السلامة المرورية، والبيئة، والتغذية الصحية، والتثقيف المجتمعي، والتنمية الاجتماعية، مبينًا أن هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو مدن سعودية أكثر صحة واستدامة.
وشهد الملتقى إقبالًا واسعًا من المختصين والمهتمين بقطاعات الصحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والاستثمار وجودة الحياة، فيما مثّلت تجربة الطائف الصحية نموذجًا وطنيًا يحتذى به في تطبيق معايير المدن الصحية على مستوى المملكة.