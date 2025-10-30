"الطائف" تمثّل المملكة في ملتقى الصحة العالمي 2025

كما استعرض منسق البرنامج أمام زوار الملتقى أبرز المبادرات والمشاريع المجتمعية التي نفذتها الطائف في مجالات السلامة المرورية، والبيئة، والتغذية الصحية، والتثقيف المجتمعي، والتنمية الاجتماعية، مبينًا أن هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو مدن سعودية أكثر صحة واستدامة.