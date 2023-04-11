"تطوّع بخبرتك".. رئاسة شؤون الحرمين تُطلق مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن

وقالت" إنّ ما يميّز مبادرة (تطوّع بخبرتك) خلال شهر رمضان لهذا العام استقبالها الاستشارات بلغات عدة، مشيرةً إلى أنّ المتخصّصين يتولون الترجمة حسب لغة المستفيد للناطقين بغير العربية"، مؤكدةً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، ونشر رسالتهما السامية في جميع أقطار العالم.