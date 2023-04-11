"تطوّع بخبرتك".. رئاسة شؤون الحرمين تُطلق مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة (تطوّع بخبرتك) التي تهدف إلى إبراز أهميّة التطوُّع، وتعزيز ممارسات التطوُّع الاحترافيّ، والتشجيع على الاستفادة من خبرات القيادات المتمكّنة؛ لتقديم الحلول التخصُّصيَّة من أجل خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود؛ أنّ المبادرة تسعى إلى تحقيق المستهدف الوطني الرامي إلى الوصول إلى مليون متطوّع بحلول عام٢٠٣٠.
وأفادت الرشود؛ بأن المبادرة حققت نجاحاً ملموساً في نسختها الأولى، في ضوء إفساح المجال للمستفيدين لإيصال أصواتهم وعرض استفساراتهم، ومن ثَمَّ تلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع استشاراتهم للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
وقالت" إنّ ما يميّز مبادرة (تطوّع بخبرتك) خلال شهر رمضان لهذا العام استقبالها الاستشارات بلغات عدة، مشيرةً إلى أنّ المتخصّصين يتولون الترجمة حسب لغة المستفيد للناطقين بغير العربية"، مؤكدةً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، ونشر رسالتهما السامية في جميع أقطار العالم.