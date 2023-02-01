"البديوي" يؤكد دعم "التعاون" لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وفقًا للمرجعيات الثلاث

كما تم استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن، والجهود المبذولة؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدًا حرص مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وترسيخ أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق المزيد من أمن وسلامة اليمن السعيد.