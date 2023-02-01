"البديوي" يؤكد دعم "التعاون" لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وفقًا للمرجعيات الثلاث

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الأمين العام لمجلس التعاون، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم.
وهنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، "البديوي" بمناسبة بدء مهام عمله أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مسيرته.
كما تم استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن، والجهود المبذولة؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدًا حرص مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وترسيخ أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق المزيد من أمن وسلامة اليمن السعيد.