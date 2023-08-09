قافلة سيارات رياضية تعيد اكتشاف "جمال المملكة" من جدة إلى أبها

ويشارك في الرحلة عدد من كبار السائقين الرياضيين، ونخبة من الشخصيات العامة، من أجل ترويج أنماط جديدة للسياحة الصيفية في السعودية، تسلط الأضواء على معالم الطريق، وأبرز المواقع السياحية في جدة والطائف والباحة. وفي اليوم الأخير يقوم المشاركون بجولة في مدينة أبها ومرتفعاتها الرائعة؛ للاطلاع على فعاليات موسم "صيف عسير" الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تشهده المنطقة، ويضم 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة.