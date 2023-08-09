قافلة سيارات رياضية تعيد اكتشاف "جمال المملكة" من جدة إلى أبها

نظَّمت شركة "ستير" لتنظيم الرحلات أمس الأربعاء رحلة برية سياحية استثنائية، تمتد ثلاثة أيام، وتنطلق من نادي اليخوت بجدة، مرورًا بالطائف، ثم الباحة، وصولاً إلى أبها، ثم العودة إلى جدة في المسار ذاته.
وتشارك في الرحلة قافلة مكوَّنة من 30 سيارة رياضية فاخرة؛ وذلك بهدف الترويج للسياحة الداخلية، واستكشاف جَمال سواحل وجبال مناطق السعودية.
ويشارك في الرحلة عدد من كبار السائقين الرياضيين، ونخبة من الشخصيات العامة، من أجل ترويج أنماط جديدة للسياحة الصيفية في السعودية، تسلط الأضواء على معالم الطريق، وأبرز المواقع السياحية في جدة والطائف والباحة. وفي اليوم الأخير يقوم المشاركون بجولة في مدينة أبها ومرتفعاتها الرائعة؛ للاطلاع على فعاليات موسم "صيف عسير" الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تشهده المنطقة، ويضم 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة.
وتعد السياحة البرية عبر طرق الجنوب في السعودية تجربة ذات رونق خاص، تتميز بالطبيعة الساحرة والأجواء الممتعة والطقس البارد والمعتدل، التي تمنح المسافر تجربة لا تنسى من المتعة والتشويق، خاصة أن السعودية تمتلك أكبر شبكة طرق مؤهلة ومتطورة على مستوى الشرق الأوسط، تربط بين الوجهات السياحية كافة.
يذكر أن رحلة "ستير" تأتي في إطار حملة "صيف السعودية" التي أطلقتها روح السعودية شهر مايو الماضي تحت شعار "لا تروح بعيد"، وتقدم فيها مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة؛ لإبراز تنوع الوجهات الصيفية في السعودية، وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من داخل السعودية وخارجها.