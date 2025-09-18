فتح التسجيل في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات الأمريكية المرموقة "التميز"

ويهدف البرنامج، إلى إعداد الطلاب والطالبات، وفق منظومة تدريبية متكاملة، تساعدهم على استيفاء شروط القبول في الجامعات الأمريكية المصنفة ضمن أفضل (50) جامعة على مستوى العالم، متضمنًا تدريبات مكثفة على اختبار SAT، ودورات متخصصة حول إجراءات التقديم، إضافة إلى جلسات استشارية فردية لمتابعة الأداء الأكاديمي، وتقديم التوجيه المستمر.