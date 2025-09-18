فتح التسجيل في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات الأمريكية المرموقة "التميز"

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، فتح باب التسجيل في برنامج موهبة، للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية، لتأهيل نخبة جديدة من الشباب والفتيات السعوديين الطامحين للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية.
وأوضحت "موهبة" أن البرنامج، الذي يُنفذ بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة، يمثل أحد المسارات النوعية، التي تستثمر في الطلبة المتميزين، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة لمتابعة دراستهم الجامعية في أرقى المؤسسات التعليمية عالميًا.
ويهدف البرنامج، إلى إعداد الطلاب والطالبات، وفق منظومة تدريبية متكاملة، تساعدهم على استيفاء شروط القبول في الجامعات الأمريكية المصنفة ضمن أفضل (50) جامعة على مستوى العالم، متضمنًا تدريبات مكثفة على اختبار SAT، ودورات متخصصة حول إجراءات التقديم، إضافة إلى جلسات استشارية فردية لمتابعة الأداء الأكاديمي، وتقديم التوجيه المستمر.
ويُنفذ برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، على مدى عام دراسي كامل، يبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، وحتى حصول الطالب على القبول الجامعي، كما يُقدم خدماته بالكامل عن بُعد، بما يتيح مشاركة الطلبة من مختلف مناطق المملكة دون عوائق مكانية.
ويتيح البرنامج التسجيل لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي، ممن تنطبق عليهم الشروط، دون اشتراط أداء اختبار "مقياس موهبة"، في خطوة تعكس مرونة البرنامج ورغبته في استقطاب الطلبة الطموحين من مختلف الخلفيات التعليمية.
وأكدت "موهبة" حرصها على إعداد الطلبة، وفق أعلى المعايير العالمية، ومنحهم الأدوات اللازمة للتميز في المنافسة، على مقاعد الجامعات المرموقة، بما يسهم في صناعة جيل قادر على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات الوطن المستقبلية.
وبيّنت أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى (21) أكتوبر المقبل، عبر الصفحة المخصصة على موقع "موهبة"، بما يمنح الطلبة فرصة استثنائية للانطلاق، نحو مستقبل أكاديمي واعد في أرقى الصروح الجامعية.