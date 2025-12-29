اتفاقية تمويل مشترك بين البنك العربي الوطني وبنك التنمية الاجتماعية بقيمة 100 مليون ريال لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

وعلى هامش الملتقى كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ سلطان الحميدي، البنك العربي الوطنيanb ، تقديراً لمساهمته الفاعلة في محفظة المسؤولية الاجتماعية ودوره الحيوي في دعم الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة، وشراكته الاستراتيجية للنسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة DeveGo 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 21 – 23 ديسمبر الحالي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل"، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات الحكومية والخاصة.