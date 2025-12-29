اتفاقية تمويل مشترك بين البنك العربي الوطني وبنك التنمية الاجتماعية بقيمة 100 مليون ريال لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

توّج البنك العربي الوطني anb شراكته الاستراتيجية للنسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة DeveGO 2025 الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض، بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 100 مليون ريال، يتم توجيهه لصالح دعم وتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود تمكين رواد الأعمال ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش الملتقى كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ سلطان الحميدي، البنك العربي الوطنيanb ، تقديراً لمساهمته الفاعلة في محفظة المسؤولية الاجتماعية ودوره الحيوي في دعم الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة، وشراكته الاستراتيجية للنسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة DeveGo 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 21 – 23 ديسمبر الحالي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل"، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات الحكومية والخاصة.
وقام باستلام الدرع التقديري الأستاذ/ لؤي الزاهر الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية بالبنك العربي الوطني، والذي قام كذلك بالتوقيع على اتفاقيه التمويل المشترك مع الأستاذ عبدالله الرويس نائب الرئيس لقطاع الأعمال لدى بنك التنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا التكريم للبنك، تقديراً لجهوده المتواصلة وخطواته السباقة لدعم وتمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لا سيما في ظل التحول النوعي الذي تشهده المملكة في قطاع ريادة الأعمال والعمل الحرّ، وما يتيحه من فرص واعدة أمام الشباب والشابات للدخول ضمن قطاعات الابتكار والإبداع، فضلاً عن مساهمة البنك المتميزة في محفظة المسؤولية الاجتماعية، وهي مبادرة تنموية أطلقها بنك التنمية الاجتماعية بهدف توجيه مخصصات المسؤولية الاجتماعية لدى شركاء المحفظة لدعم رواد الأعمال وتمويل مشاريعهم في القطاعات الواعدة.
وأعرب الزاهر خلال حفل التكريم، عن اعتزاز البنك العربي الوطني بهذا التقدير والذي يعكس عمق الشراكة القائمة بين البنك والمبادرات الوطنية الرامية إلى تمكين ريادة الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مفاهيم الأعمال الحرّة القائمة على قيم الابتكار والأفكار الإبداعية المتجددة، خاصة في القطاعات الواعدة، والتي تحظى باهتمام من قبل البنك في إطار أولوياته لدعم الشباب السعودي عبر التمكين الذاتي وتعزيز الاستقلال المالي، انسجاما مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة وفقاً لرؤية السعودية 2030.