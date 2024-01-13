"عيون العارضة الحارة".. إهمال الـ15 عامًا على طاولة الرئيس الجديد

فيما قال بعض الزوار من قاصديها إنه من المؤسف أن يبقى مَعْلم سياحي مهم ونادر الوجود، مثل "العيون الحارة"، في طي النسيان، ومهملاً بهذا الشكل.. لافتين إلى أنها تُعتبر واجهة للمحافظة؛ ويجب الاهتمام بها وبمرافقها، بإعادة تأهيلها، خاصة أن موقعها جاذب، وتعتبر منطقة سياحية نظرًا لوجود بحيرة السد، وحديقة مجاورة، وممشى ضخم.