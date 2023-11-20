تفاهم بين "الصناعات العسكرية" و"تنمية الموارد البشرية" لدعم وتمكين المنشآت العاملة بالقطاع

من جهته، أكد مدير عام الصندوق، حرص الصندوق على التعاون الاستراتيجي مع الهيئة؛ من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية؛ مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.