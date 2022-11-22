بعدما تناقلته مواقع عالمية.. "سبق" تكشف حقيقة مقطع "كأس العالم والبروق"
قال المصور سعد بن رزيق اليزيدي إنه لم يكن يعلم بأن المقطع الذي صوره في استراحة خاصة أثناء افتتاح كأس العام بقطر سيحقق مشاهدات عالية وسينتشر في كثير من المواقع العربية والعالمية، مستغربًا ممن نشروه ونسبوه إلى محافظة هروب بمنطقة جازان، مؤكدًا أن المقطع تم تصويره باستراحة خاصة بمركز بني يزيد شرق محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وقال "اليزيدي" في حديث خاص لـ"سبق": "اجتمعت بعدد من الأصدقاء في استراحة خاصة بمركز بني يزيد لمتابعة كأس العالم بقطر، وأثناء حفل الافتتاح كانت الأجواء جميلة والسماء ملبدة بالغيوم وأصوات الرعد ولمعان البروق، فقمت بتصوير تلك اللحظات ونشرتها في حسابي المعروف بـ"المعنى" في تطبيق التيك توك، حيث حقق قرابة 8 ملايين مشاهدة في أقل من 72 ساعة فقط، فيما تناقلته قنوات إخبارية ومواقع عربية وعالمية".
واستدرك قائلاً: "لكنني تفاجأت بأن بعض المواقع نشرته ونسبته لمحافظة هروب بمنطقة جازان، وهذا غير صحيح".