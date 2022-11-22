بعدما تناقلته مواقع عالمية.. "سبق" تكشف حقيقة مقطع "كأس العالم والبروق"

قال المصور سعد بن رزيق اليزيدي إنه لم يكن يعلم بأن المقطع الذي صوره في استراحة خاصة أثناء افتتاح كأس العام بقطر سيحقق مشاهدات عالية وسينتشر في كثير من المواقع العربية والعالمية، مستغربًا ممن نشروه ونسبوه إلى محافظة هروب بمنطقة جازان، مؤكدًا أن المقطع تم تصويره باستراحة خاصة بمركز بني يزيد شرق محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.