"الجمارك": بدء تلقّي رغبات مشروع محطات معالجة المياه والصرف بالمنافذ البرية

وأوضحت الهيئة أن المشروع سينفذ في 10 منافذ برية في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل منافذ: (البطحاء، وسلوى، والخفجي، والرقعي، وجديدة عرعر، والحديثة، وحالة عمار، والدرة، والوديعة، والربع الخالي)؛ وذلك لتصميم المحطات والأصول بما فيها الشبكات، وبناء وتوسيع وترميم المحطات، إضافة إلى توسعة وترميم بعض الشبكات مع الإشراف على أنشطة البناء، والإشراف على العمليات اليومية للمحطات والأصول، وإدارة عمليات الشبكات وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالعمليات، والعمل على ضمان توفير مصادر بديلة لمعالجة المياه والصرف الصحي في حال انقطاعها.