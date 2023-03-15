"العم البطل" أنقذ ابنَي شقيقه من سيول الريث فجرفته.. البحث جارٍ وقريب يروي المأساة

وفي التفاصيل المأساوية التي رواها أحد أقارب المفقود، لـ"سبق"، قال إن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث، وذلك أثناء هطول الإمطار أمس الأول الإثنين، قبل أن تحتجزهما، حيث تمسكا بشجرة معمرة، موضحاً أن عم الشقيقيْن لم يتمالك نفسه من أثر الموقف، فتوجه إلى مركبته "دفع رباعي"، واجتاح السيول حتى تم الوصول اليهما، وعند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي، حيث تمّ جرف المركبة وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل العم وابنا شقيقه.