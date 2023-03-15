"العم البطل" أنقذ ابنَي شقيقه من سيول الريث فجرفته.. البحث جارٍ وقريب يروي المأساة
لم يتمالك المواطن جابر طاوي محمد الريثي؛ نفسه وهو يشاهد اثنين من أبناء شقيقه تحاصرهما سيول أحد الاودية بالريث- شرقي جازان، تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة يوم الإثنين، حيث توجّه اليهم بسيارته "دفع رباعي"، على أمل إنقاذهما وبعد الوصول إليهما جرفتهم السيول جميعاً لينجو الشقيقان ويفقد العم في السيول القوية، حيث لاتزال فرق الدفاع المدني تكثّف جهودها للعثور عليه.
وفي التفاصيل المأساوية التي رواها أحد أقارب المفقود، لـ"سبق"، قال إن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث، وذلك أثناء هطول الإمطار أمس الأول الإثنين، قبل أن تحتجزهما، حيث تمسكا بشجرة معمرة، موضحاً أن عم الشقيقيْن لم يتمالك نفسه من أثر الموقف، فتوجه إلى مركبته "دفع رباعي"، واجتاح السيول حتى تم الوصول اليهما، وعند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي، حيث تمّ جرف المركبة وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل العم وابنا شقيقه.
ووصال القريب سارداً القصة لـ "سبق"، قائلاً: الشقيقان تمكنا من النجاة بعد أن قام وافدٌ من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل بمعدة ثقيلة "شيول" غير أن العم لم يستطع النجاة حيث جرفته سيول الوادي، مؤكداً أن البحث لايزال جارياً عنه من قِبل فرق الدفاع المدني.
وحصلت "سبق"، على مقطع فيديو يوضح وقت إنقاذ الشقيقين من قِبل الوافد بمعدة ثقيلة.
وكانت منطقة جازان قد شهدت هطول أمطار غزيرة وجريان عدد كبير من الأودية حيث لقي 4 أطفال أيضاً حتفهم غرقاً، فيما أُصيب والدهم في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.