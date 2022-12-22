أرامكو السعودية تكرّم 12 مصنّعًا محليًا متميّزًا خلال حفل جوائز الجودة

وقال نائب الرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية معتز بن عبدالعزيز المعشوق: هذا الحفل يمثّل امتدادًا لالتزام الشركة بالجودة والتميّز، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميًا، وسعيًا إلى التميّز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة من خلال برنامج أرامكو السعودية (صُنع في السعودية)، الذي يهدف نحو الاستفادة من القدرة الشرائية في تقوية اقتصاد المملكة، لإحراز مزيد من التقدّم والتطور، حيث استطاع تحقيق عديد من الإنجازات، التي تؤكّد إيمان شركاء أرامكو السعودية الاستراتيجيين بمفهوم التوطين، وأنه جزء أساس من ممارساتهم التجارية".