"الصحة" تستدعي طبيبًا ظهر إعلاميًا بتصريحات مخالفة للأنظمة

وأكدت الوزارة أن أخلاقيات الممارس الصحي تنص على "أن يدرك مسؤوليته في عرض الأراء الموثوقة والمقبولة مهنيا، وعليه أن يوضح للمستفيدين إذا كان يعرض آراء شخصية أو آراء مخالفة لما هو مقبول مهنيا".