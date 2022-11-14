شركة إيلي ليلي العربية السعودية تحصد جائزة التوطين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رحلة التوطين في الشركة بدأت منذ عام 2018 بنسبة 8 % حتى وصلت نسبة التوطين لديهم إلى 80 % تغطي جميع المناصب كما وفرت لفريق العمل العديد من الفرص التدريبية لمنحهم جميع الأدوات للتقدم في حياتهم المهنية، وتفردت كعادتها في الصف الأول حيث إنها من أوائل شركات الأدوية التي لديها فريق طبي ومديرو مبيعات من السعوديين على المستوى الوطني.