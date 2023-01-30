هجوم وحشي وشنق وجثة متفحمة.. مقتل "الغريبي" طعنًا يفتح ملف "جرائم قتل المبتعثين بالخارج"

وفي تلك الفترة، قال عامر بن علي البارقي والد الطالب الراحل: إن تميز ابنه وتفوقه وعدم رغبته في الانخراط مع زملائه ممن لا يلتزمون بدراستهم، قد يكون أهم دافع للجريمة؛ لِمَا عُرِف عن بندر من تميزه وعدم اختلاطه بالغرباء وتواصله الدائم مع أسرته، كما أضاف: "تلقى تهديدًا بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وسبقت وفاته حجوزات الطيران التي تم تجهيزها تمهيدًا لعودته عندما كان يردد لوالده "بيقتلوني".