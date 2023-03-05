يحكي بداية تاريخ الإسلام.. معرض الوحي بحراء الثقافي

يحظى معرض الوحي بحي حراء الثقافي، بتفاعل من الزوار، والذي يقع بحي حراء الثقافي أسفل سفح جبل حراء؛ حيث يستشعر الزائر عظمة المكان والزمان، وفي ذلك المكان يتجلّى التاريخ الإسلامي في أوج عظمته؛ لما للمكان من أهمية تاريخية مرتبطة بعهد النبوة؛ حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه خفية عن قومه في أول حياته.