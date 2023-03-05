يحكي بداية تاريخ الإسلام.. معرض الوحي بحراء الثقافي

يحظى معرض الوحي بحي حراء الثقافي، بتفاعل من الزوار، والذي يقع بحي حراء الثقافي أسفل سفح جبل حراء؛ حيث يستشعر الزائر عظمة المكان والزمان، وفي ذلك المكان يتجلّى التاريخ الإسلامي في أوج عظمته؛ لما للمكان من أهمية تاريخية مرتبطة بعهد النبوة؛ حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه خفية عن قومه في أول حياته.
ويتميز معرض الوحي بارتباطه بغار حراء، وهو المكان الذي ابتدأ فيه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث تعرض من خلاله قصة نزول الوحي على الأنبياء .
ويفرد المعرض جناحًا خاصًّا بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف بهذا الجانب من سيرته، وينتقل بعدها الزائر للتعرف على بعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي كغار حراء وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجبريل عليه السلام، عبر عرض تقني جذاب يأخذ المشاهد في رحلة سمعية وبصرية ماتعة.