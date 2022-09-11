"التعليم" تستعد لإقامة المؤتمر العالمي للشراكات المستدامة

وستتضمن فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية، وورش العمل والتجمعات الابتكارية، كما سيصاحب المؤتمر معرض للتقنيات والابتكارات الواعدة. وسيشهد المؤتمر كذلك إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية، والمبادرات الداعمة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب توقيع الاتفاقيات والشراكات بين الجامعات والقطاعات المختلفة؛ لتتجير التقنيات والتعاون في المجالات الابتكارية. وستناقش جلسات المؤتمر الحوارية توجهات القطاعات التنموية للبحث والابتكار، مثل: الطاقة، والصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والطاقة المتجددة، كما ستنعقد ورش عمل وتجمعات الابتكار؛ لمناقشة المشاريع والمبادرات ذات الأولوية الوطنية في (رؤية 2030) مثل: السعودية الخضراء، والفضاء، والاقتصاد الدائري للكربون.