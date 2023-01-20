بالفيديو .. "الدعيلج" بعد انتقاد "آل الشيخ": الوزير واجه موقفًا نعتذر عنه كلنا

وأضاف: الطائرة التي كان من المفترض أن ُتقل الركاب من جدة إلى كوالالمبور تعرضت لصاعقة أثناء هبوطها في بانكوك وخرجت عن الخدمة، وكان هناك 65 راكبًا ماليزيًا من المعتمرين ولم يكن هناك مجال لتوزيعهم بسبب إصرارهم على السفر في مجموعة واحدة.