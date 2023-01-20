بالفيديو .. "الدعيلج" بعد انتقاد "آل الشيخ": الوزير واجه موقفًا نعتذر عنه كلنا
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، تفاصيل رحلة الخطوط الجوية السعودية التي كانت تقلّ وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في معرض التعليق على تغريدة الوزير التي انتقد فيها تأخر رحلته إلى جاكرتا، ووصف مسار الرحلة بأنه عجيب غريب.
وشدد "الدعيلج" على أن وزير الشؤون الإسلامية واجه موقفًا يستدعي الاعتذار عنه من قبل الجميع.
وقال: دائمًا أذكر الزملاء في الهيئة باننا مسؤولون امام الله ثم القيادة عن 100 مليون عميل والذين سيكونون 330 مليون مسافر في 2030.
وأقرّ رئيس الهيئة العامة للطيران من خلال إذاعة ثمانية بأن ما حدث كان عُطلاً فنيًا.
وأضاف: الطائرة التي كان من المفترض أن ُتقل الركاب من جدة إلى كوالالمبور تعرضت لصاعقة أثناء هبوطها في بانكوك وخرجت عن الخدمة، وكان هناك 65 راكبًا ماليزيًا من المعتمرين ولم يكن هناك مجال لتوزيعهم بسبب إصرارهم على السفر في مجموعة واحدة.
وأردف: للأسف، ارتأى المسؤولون عن تنسيق الرحلات أنه فيما يتعلق بالركاب الماليزيين على رحلة السعودية المتجهة إلى جاكرتا سيتم إيقاف الرحلة في ماليزيا ساعة ثم تستأنف إلى جاكرتا.
وتابع: هذا الإجراء غير مقبول ويخالف الأنظمة، وكان يجب إشعار المسافرين على أقل تقدير، وما حدث كان ضعفًا وخللاً في التواصل، وتم التعامل معه من خلال تعويض المسافرين.
وكان "آل الشيخ"، قد عبّر عن انزعاجه بسبب رحلة الخطوط الجوية السعودية، بعد تأخر رحلته إلى جاكرتا عن موعد الإقلاع، واصفًا مسار الرحلة بـأنه عجيب غريب.
وقال الوزير عبر تويتر: حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب "الرياض جدة جاكرتا"، ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الإقلاع في جدة، وعند صعود الطائرة فوجئنا أننا سنذهب إلى كولالمبور بماليزيا، ولم يكن ذلك ضمن جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين؟