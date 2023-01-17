"الفضلي": تحويل "مؤسسة الحبوب" إلى هيئة عامة سيحسّن مؤشرات الأمن الغذائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.