"الفضلي": تحويل "مؤسسة الحبوب" إلى هيئة عامة سيحسّن مؤشرات الأمن الغذائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وثمّن "الفضلي" ثقة القيادة بالموافقة على هذا القرار الذي يعد نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة؛ للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
ورفع "الفضلي" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل "مؤسسة الحبوب" إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ونوّه بحرص القيادة على الدعم والرعاية التي توليها لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، والتي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي في جميع مناطق المملكة.