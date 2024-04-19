إشادات واسعة بقرار "الداخلية" بشأن التشهير بالمتحرشين وإعلان أسمائهم وجنسياتهم

وأضاف "الجميعة" بأن عقوبة التشهير تمثل رادعًا كبيرًا للمتحرش وغيره؛ فالسجن والغرامة ينقضيان في وقت ما، ولكن التشهير هو أكبر وقعًا على النفس، وأكثر تأثيرًا في ضبط السلوك، وزاجر نفسيًّا وحسيًّا من التحرش بالآخرين، وهي خطوة تساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي، والتعبير عن التزام الجهات الأمنية بحماية المجتمع من أي تجاوزات مرفوضة، ودورها كجهات ضبط في التصدي لها.