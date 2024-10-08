رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس النواب البحريني ويؤكدان أهمية تعزيز العلاقات

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفد من مجلس النواب البحريني.
ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة برئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، والتي تجسدها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
ونوّه بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين من تقدم في المجالات كافة، جعلت منها نموذجًا يُحتذى بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة إلى العلاقات المتميزة بين مجلس الشورى ومجلس النواب في مملكة البحرين والتعاون المستمر بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
من جانبه، نوّه رئيس النواب البحريني خلال جلسة المباحثات بالعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، داعيًا في الوقت ذاته إلى تنمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.
وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن العلاقات البحرينية السعودية تمثل نموذجًا يُحتذى به في الترابط والتعاون.
وجرى خلال الجلسة بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني.
وقد أقام رئيس مجلس الشورى عقب ذلك مأدبة غداء على شرف معالي رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له.
حضر جلسة المباحثات المشتركة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، كما حضر جلسة المباحثات عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر العضو المرافق لرئيس مجلس النواب البحريني، وعضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللواء ركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية الدكتور محمد الجرباء، وعبدالله بن عيفان، وفضل البوعينين.
كما حضرها من الجانب البحريني أعضاء الوفد البحريني المرافق لرئيس مجلس النواب: سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب لولوة علي الرميحي نائب رئيس لجنة الخدمات، والنائب حسن عيد بوخماس عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب وليد جابر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب محمد يوسف المعرفي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية خليفة علي المناصير، وعدد من المسؤولين في مجلس النواب البحريني.