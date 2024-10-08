رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس النواب البحريني ويؤكدان أهمية تعزيز العلاقات

ونوّه بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين من تقدم في المجالات كافة، جعلت منها نموذجًا يُحتذى بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.