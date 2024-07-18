طلاب وطالبات "تعليم جازان".. منافسون عالميون ومنجزات غير مسبوقة

ومع نهاية العام الدراسي، استمر الحضور الدولي لطلبة جازان، بتأهل الطالب يزن علي دغريري، من ثانوية الدغارير، لتمثيل المملكة خارجيًا في أولمبياد أوروبا الوسطى لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (CEOAA)، الذي سينظم في دولة المجر من 2 حتى 9 أغسطس من العام الجاري، إضافة إلى تأهله للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IOAA)، الذي سينظم في دولة البرازيل من 17-27 أغسطس من العام الجاري.