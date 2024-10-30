مختصون يناقشون تحديات الأمراض المعدية خلال ملتقى مكافحة العدوى بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

وفي يومه الثاني، ركّز الملتقى على الصحة المهنية والتطورات المتعلقة بعلاج الالتهابات الانتهازية لمرضى نقص المناعة، إلى جانب التأكيد على أهمية التطعيمات والالتزام بالإجراءات الوقائية ودورها في تعزيز الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض المعدية.